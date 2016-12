What did you ask Santa Clause to bring you for Christmas?

A treehouse, dress up shoes and a dress up dress Charleigh Wilkes http://thestokesnews.com/wp-content/uploads/2016/12/web1_CharleighWilkes.jpg A treehouse, dress up shoes and a dress up dress Charleigh Wilkes A dollhouse Elizabeth Hicks http://thestokesnews.com/wp-content/uploads/2016/12/web1_ElizabethHicks.jpg A dollhouse Elizabeth Hicks Monster High Lacie Vandunk http://thestokesnews.com/wp-content/uploads/2016/12/web1_LacieVandunk.jpg Monster High Lacie Vandunk A telescope and scientist kit Natalie Saunders http://thestokesnews.com/wp-content/uploads/2016/12/web1_Natalie-Saunders.jpg A telescope and scientist kit Natalie Saunders Barbies and a dollhouse Zoey Lankford http://thestokesnews.com/wp-content/uploads/2016/12/web1_ZoeyLankford.jpg Barbies and a dollhouse Zoey Lankford