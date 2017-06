North Stokes graduation set for Thursday

North Stokes High School will hold their graduation ceremony at 7 p.m. on Thursday, June 8.

Regular graduates include:

Deborah Taylor Altman

Austin Tyler Amos

Megan Dawn Anglin

Tyler Mackenzie Bolen

Jeremiah Lee Bowers

Tyler James Bowman

Daniel Roman Brown

Ashley Marie Bullins

Brittany Nicole Bullins

Frank Aaron Bullins

Hannah Elizabeth Bussard

Tevin Bernard Carter

Paul-Michael Charleville

Hannah Gabrielle Cook

Dakota Alexander Cross

Amber Michelle Dehart

Timothy Dawson Durham

Elijah James East

Emily Grace Evans

Jacob Thomas Fulk

James Reed Fulks, Jr.

Logan Marshall Fulp

Maggie Elisabeth Goins

Corinne Alexandra Hall

Michaela Noelle Handy

Samantha Jo Hardin

William Erin Scott Heath

Ethan John Hutchens

Victoria Kristen Jessup

Victoria Leigh-Ann Jones

Bryan Chandler Joyce

Logan Alexandria Joyce

Justin Michael Long

Emma Marie Mabe

Isaac Lee Mabe

Dawson Andrew Manuel

Dakota Thomas Marshall

Dustin Andrew Kyle Marshall

Kristin Denise Martin

Daniel Carter McPherson

Meghan Anne McQuinn

Aaron Timothy Mizelle

Zacary Tyler Moles

Merisa Nicole Murray

Megan Brooke Orr

Jacob Daniel Pack

Kimberly Lou Pack

Matthew Seth Pack

Austin Cole Parrish

Justin Blake Pierce

Destinee Gail Poindexter

Jordan Natalie Riggs

Amber Lynn Robertson

Kevin Michael Robertson

Alexis Romero Rodriguez

Brittany Jane Rogers

Morgan Anne Rogers

Nicholas Anthony Roscoe

Larry Wayne Saunders, III

Austin Leland Shelton

Logan Danielle Smith

Cody Darren Tedder

Courtney Rose Weigel

Brandi Nacole Woods

Honor graduates include:

Brandon Lee Boyles

Brittney Josephine Brown

Alan Michael Bullins

Jacob Connor Chesnet

Megan Nicole Collins

Myranda Hope Cook

Olivia Dare Fields

Emma Victoria Frye

Savannah Paige Fulp

Chandley Tyler Garner

Andrew William Gordon Hurd

Michael Andrew Lemons

Ty Austin Martin

Daniel Michael-Lewis McHone

Brianna Lyn Mincey

Tristyn Ann Mobley

Shawn Haley Nunn

Jessica Dawn Overman

Emma Brooke Petree

Leah Chante Pitt

Dalton O’Neil Ridout

Richard Tyler Sepulveda

Makayla Grace Utt

Abigail Grae Venable

Abigail Grace Williams