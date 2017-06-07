West Stokes graduation set for Saturday

West Stokes High School will hold their graduation ceremony at 9 a.m. on Saturday, June 10.
Regular graduates include:
Joseph William Allen
Spencer Scott Armstrong
Annabelle Nichole Baker
Cheyenne Leigh Barr
Alyssa Paige Bennett
Dawson Reid Bennett
Justin Lane Bennett
Christopher Berrios
Brian Thomas Beverly
George Bradley Blankenship
Jacob Ryan Bolen
Samuel Charles Bower IV
Megan Renee Branscome
Nicholas Thomas Breen
Anna Smith Brown
Kristen Nicole Brown
Tyler Ethan Brown
Katlyn Savannah Buffington
Abraham Hussein Burnia
Colby Gray Burrow
Brianna Chevelle Byrd
Tyler Lee Cain
Andrew Thomas Carlin
Jordan Michael Cartrette
Allen Cole Chafin
Brandon Lee Childress
Jordan David Clodfelter
Jacob Harley Conn
John Gage Connolly
Caroline Weaver Cook
Jennie Nichole Samson Copia
Lauren Katherine Cox
Emma Jean Garnet Creed
Joshua Lane Croom
Michael Cameron Croom
Keeley Rae Cuthrell
Brendalynn Daughtry
Benjamin Junior Davila-Morales
James Nicholas Davis
Mason Hardy Dowling
Allyssa Ann Duggins
Jonathan Daniel Dunnagan
Patrick Thomas Reed Ellis
Austin Chandler Fincannon
Amber Gray Fleshman
Ashleigh Marie Fleshman
Tyson Gray France
Brian Charles Freeman
Reid Paul Fulk
Amy Escobedo Garcia
Brandon Ray Glasgow
Grace Amira Golden
Joshua Paul Grubb
Alexus Renee Gunnell
Chancey Marie Gunnell
Andrew Nathan Lee Guzman
Cody Luke Hager
Devan O’Neal Hairston
Laural Caroline Hardin
Colton Erik Harris
Emma Marie Harville
Breonna Celeste Hassler
Hayden John Hayes
Tyler Joe Hedgecock
Kaylee Brooke Hepner
Nicholas Stone Hilton
Ryan Patrick Hopkins
Billy Wayne Hunter
Dillon Michael Jackson
Toni Marie Jackson
Devin Chase Jerden
Jacob Lee Johnson
Nathan Tanner Joyce
Noah Alexander Kiser
Dylan Richard Kleber
Hannah Elisabeth Kline
Samuel Dalton Lambert
Joseph Allen Lankford
William Hunter Lawson
Addyson Michelle Lefler
Shayna Michelle Livengood
Abbigail Lauren Love
Matthew Thomas Love
Michael Joseph Madigan
Zoie Brooke Markle
Emily Ann Martin
Emily Alicia McBean
Megan Elizabeth McClaugherty
Dakota Dawniel McCollum
Brady Todd McDaniel
Cody Jarrett Metts
Sofia Rose Chanthan Miceli
Joshua Ethan Mickey
Maggie Rose Mikels
Zachary Jordan Miller
Danny Rain Mitchell
Nathan Dimitri Mitchell
Jordan Garret Moore
Victor Alexander Moore
Matthew Ethan Murphy
Devin Barnett Newsome
Thai Cao Nguyen
Daniel Allen Noah
Devin Oneil Noah
Perry Wayne Norman
Mitchell Thomas Oberholtzer
Lauren Brooke Osborne
Makayla Brooke Parker
Trevor Anthony Parris
Kayla Erin Parrish
Zachary Aaron Peters
Andre Marquise Phillips
Brandon Cole Porter
Lydia Danielle Potts
Allison Marie Pridgen
Laura Ross Pulliam
Hannah Kayleigh Radford
Emily Carolyn Ramsey
Jessica Lynn Richardson
Charles Devin Robertson
Lauren Sommer Roden
Meredith Kate Russell
Aby Danielle Shinault
Sunni Jazmen Shores
Kinslea Paige Sifford
Eric Oakley Sink
Mark Andrew Sizemore
Jacob Kyle Smith
Shyanne Leigh Smith
Tyler Andrew Smith
Abby Lynn Spainhour
Caleb Yon Spainhour
Terry Joseph Spainhour
Austin Scottie Speas
Logan Wilson Sprinkle
Andrea Lauryn Renee Staylor
Tacari Jabriel Stokes
Sarah Michelle Stone
Tyler Franklin Strickland
William Scott Swink
Kurtis Allen Tarr
Austin Brandon Taylor
Liliana Joyce Teta
Christian Alexander Thigpen
Patrick Connor Thigpen
Katherine Rose Thompson
Tiffany Renae Tucker
Trajan Christian Tucker
Travis Ray Tucker
Joshua Glen Turner
Alley Haven Tuttle
Christian Michael Tuttle
Jaden Taylor Vaughn
Olivia Alane Venable
Mackenzie Taylor Vestal
Olivia Shaye Washer
Taylor Grace Watts
Shannon Reece Webb
William Reece Welch
Colette Werley
Kanyon Stephen White
Landon Weslie White
Trevor Lee Whitman
James Marshall Wilkerson
Hannah Jade Williams
Avery Michael Wilson
Calvin Edward Wishon
Faith Renee Wishon
Madison Lea Woods
Caleb Hunter Wooten
Wayne Thomas Young
Honor graduates include:
Maria Elizabeth Adams
Emily Nicole Ashburn
Rebecca Jordan Badgett
Lacy Clara Beck
Kayden Elizabeth Bentley
Carmen Mayleen Bollman
Taryn Rose Brooks
Matthew Tyler Daniels
Hannah Nicole Davis
Cidian Edwards
Mackenzie Gayle Edwards
Ethan Gerard Elliott
Rebecca Fisher-Tringale
Omnie Omily Grabs IV
Jacob Olson Harris
Jonathan Hayes Harris
Bryanna Michelle Hartmann
Abbey Nicole Hauser
Isaac Shane Hayden
Berenice Perez Hermenegildo
Alexandra Magdalina Nawaz
Oscar Meigs Needham IV
Ashley Ryan Philyaw
Abigail Lyn Poole
Mitchell DeWitt Powell
Allison Victoria Riggins
Kaitlyn Mckenzie Royal
Sydney Grace Shelton
Jacob Tyler Shumate
Mickey Lynn Tuttle Jr.
Zoe Breena Upchurch
Rebekah Joy White
Jordan Marie Whitt
Amanda Kathryn Whittington
William Luke Wright
Zackary Alan Young II